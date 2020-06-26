Yurt dışında yaşayanlar, dönüşte test yaptırarak karantinadan muaf tutulacak

Türkiye’nin Covid-19 testini kabul eden Avrupa ülkelerinde yaşayanlar, tatil için gelip ayrılmadan önce test yaptırarak sonuçlarını yaşadıkları ülkelere 48 saat içinde verirlerse karantina uygulamasına tabi olmayacak.

Fotoğraf: Reuters

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışından Türkiye’ye gelecek kişilerin yaşadıkları ülkelere dönüşlerinde karantina uygulamasıyla karşı karşıya kalmamaları için tedbir alındığını söyledi.

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‘130 test merkezi hazır’

AA’ya açıklama yapan ve dönüşteki karantina uygulamaları nedeniyle Türkiye’ye gelmekte tereddüt edenlerin memleket hasretini sona erdireceklerini dile getiren Sırakaya şöyle devam etti: “Tatillerini, izinlerini Türkiye’de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere geri dönecek vatandaşlarımızın karantinaya tabi tutulmasının önüne geçmek için test merkezlerimiz hazır. Sınır kapıları ve havaalanları başta olmak üzere 130 Covid-19 test merkezimizle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız.”

Semptom gösterenlerin testlerinin ücretsiz yapılacağını, göstermeyenlerden ise 110 lira alınacağını, ücretin test merkezlerinde değil Halkbank’ın ilgili hesap numaralarına ödeneceğini belirten Sırakaya şunları söyledi: “Bu dekontla test merkezlerine gitmelerini özellikle rica ediyoruz. Test sonuçları negatif çıkan vatandaşlarımızın Türkiye’nin uyguladığı Covid-19 testini kabul eden Almanya, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde herhangi bir karantinaya tabi tutulmadan günlük hayatlarına devam edebilmelerinin önünü açmış bulunuyoruz.”

Sonuçlar, aynı gün e-Nabız’da olacak

Sonuçların, e-Nabız uygulamasına aynı gün içinde yükleneceğini belirten Sırakaya, gelmeden önce büyükelçilikler veya konsolosluklardan ya da ülkeye gelir gelmez PTT’den e-Devlet şifresi alınması gerektiğinin altını çizdi.

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Tatil ve izin için Türkiye’de bulunanlar ile Mavi Kartlıların, test sonuçlarının pozitif çıkması halinde tüm hastane ve tedavi masraflarının ücretsiz olarak karşılanacağını anlatan Sırakaya şu ifadeleri kullandı: “Bizler sizleri çok özledik. Gönül bağıyla bağlı olduğunuz ana yurda, hasretini her an içinizde yaşadığınız memleketinize garip kalmamanız için Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekli tüm çalışmaları yürütüyor, sizlerin ana vatanla bağınızın kesilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir şey sizlerle aramıza giremez.”