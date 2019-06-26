Yurt dışında okul açmak için: Milli Eğitim bütçesinden Maarif Vakfı’na 541 milyon lira

Türkiye Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 541 milyon lira kaynak aktarıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye Maarif Vakfı’na, vakfın amaçlarını yerine getirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 541 milyon lira kaynak aktarılması öngörülüyor.

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Maarif Vakfı, temel amacı Gülen cemaatinin yurt dışındaki eğitim yatırımlarını ikame etmek olmak üzere, Türkiye’nin uluslararası eğitimdeki konumunu artırmak için 2016 yılında kurulmuştu.

17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş.