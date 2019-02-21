Yurt dışında kişi başı 3 bin 100 lira harcandı: Paket turlar 4 bin 200 liraya mal oldu

Türkiye vatandaşları geçen yıl yurt dışında kişi başı ortalama 584 dolar (yaklaşık 3 bin 100 lira) turizm harcaması gerçekleştirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)



Seyahatini kişisel olarak organize edenler, kişi başı ortalama 528 dolar (2 bin 800 lira) harcarken, paket turla gidenlerin harcaması kişi başı ortalama 789 doları (4 bin 200 lira) buldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre, 2018’de yurt dışına çıkan 8 milyon 383 bin vatandaş, yüzde 80,4’ü kişisel, yüzde 19,6’sı paket tur kapsamında olmak üzere toplamda 4 milyar 896 milyon dolar (yaklaşık 21 milyar lira) harcadı.

Türkiye vatandaşlarının gittikleri ülkelerde ortalama konaklama süresiyse 9,4 gece. En uzun süreli konaklama Suudi Arabistan’da yapılırken bunu KKTC, Irak ve Almanya izledi.

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Kategorilere göre geçen yıl en çok yüzde 43,3 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla yurt dışına çıkıldı. Bunu sırasıyla yüzde 23 ile akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 21,5 ile iş seyahatleri takip etti.