Yurt dışında dil öğrenme maliyetinin en yüksek olduğu ülke İngiltere

Yurt dışında İngilizce öğrenme maliyetinin en yüksek olduğu ülke İngiltere. Listenin sonunda ise Kanada var.

AA’dan Sümeyye Dalkılınç’ın haberine göre yurt dışı eğitim fuarları düzenleyen Akare, ‘Yurtdışında İngilizce Dil Eğitiminin Maliyeti Araştırması’nı yayınladı.

Araştırmaya göre İngiltere eğitim ücreti, konaklama ve yaşam masrafları dahil 3 bin 375 dolarlık maliyetle liste başı. İngiltere’yi 3 bin dolar ile Güney Afrika ve İrlanda takip eediyor.

Dil öğrenmek Malta’da ortalama 2 bin 800, ABD’de ise 2 bin 750 dolar.

İngiltere’de İngilizce kurslarının ortalama fiyatı 875 dolar. Konaklama ve yaşam masrafları da 2 bin 500 dolardan başlıyor.

İngilizce öğrenmenin en ucuz olduğu Kanada’da aylık 2 bin 70 doları gözden çıkarmak gerekiyor

100 bin öğrenci yurt dışında dil öğreniyor

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Koordinatörü Aslıhan Özenç, öğrenci sayısının İngiltere ve ABD’de yoğunlaştığını söyledi.

Özenç, Türkiye’nin 100 bin öğrenciyle dil öğrenmek için yurtdışına en çok öğrenci gönderen 15 ülke arasında bulunduğunu anlattı.