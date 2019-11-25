Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat arttı

Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat artarak 906’ya yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Türk Tabipler Birliği (TTB) 2012-2019 yıllarında yurt dışında çalışabilmek için sicil verisi isteyen hekimlerin sayısını açıkladı.

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2012 yılında 59 hekim TTB’ye sicil başvurusunda bulunmuştu. Bu sayı 2013 yılında 90’a, 2014’te 118’e, 2015’te 150’ye, 2016 yılında da 245’e yükseldi.

2017 yılında ise TTB’ye sicil başvurusu yapan hekim sayısı, bir önceki yıla göre neredeyse iki kat artarak 482’ye çıktı.

2018’de katlanarak 802’ye çıkan sayı, bu yıl ise 906’ya ulaştı.

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‘Hekimler Türkiye’yi artık ‘Hekimlik yapılamaz’ nitelikte buluyor!’

Son yedi yılda Türkiye’de çalışmak istemeyen hekim sayısında ciddi artış olduğunu gösteren verilerde TTB’ye sicil başvurusununun en çok ocak ve ekim aylarında yapıldığı görülüyor.

Türk Tabipleri Birliği GYK Toplantısı, tüm olumsuzluklara rağmen 'HEKİMLİK yapmak istiyoruz' temasıyla sürüyor. Yurt dışında hekimlik yapabilmek için TTB'den sicil isteyen hekim sayısında korkunç artış var. Meslektaşlarımız Türkiye de artık 'hekimlik yapılamaz' nitelikte buluyor! pic.twitter.com/MmIXiQMR97 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) November 23, 2019

Geçen sene ocak ayında yurt dışında çalışmak istediği için sicil isteyen hekim sayısı 34 iken, bu sene üç kat artarak 102’ye ulaştı.

TTB’nin Twitter hesabından yapılan başka bir paylaşımda da şu ifadelere yer verildi: “Sağlıkta şiddete, hekim emeğinin değersizleştirilmesine, iş güvencesizliğine, atama engellerine, tıp eğitiminin ve uzmanlık eğitiminin içinin boşaltılmasına, performansın yarıştırılmasına, ciro baskılarına vb. rağmen mücadele ederek HEKİMLİK yapmak/yapabilmek istiyoruz!”