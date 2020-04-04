Yurt dışında 156 Türk vatandaşı ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında corona nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156’ya çıktığını söyledi.
CNN Türk’te canlı yayında açıklamalarda bulunan bakan, Türkiye’ye 94 ülkeden 41 çeşit malzeme talebinin olduğunu, hepsinin karşılanamayacağını, 23 ülkeye malzeme gönderildiğini dile getirdi.
Çavuşoğlu, şimdiye kadar 55’e yakın ülkeden 25 bine yakın Türk vatandaşının ülkeye getirilerek karantinaya alındığını ifade etti. Çavuşoğlu, yurt dışında hayatını kaybedenlerden 50’ye yakınının cenazesinin ülkeye getirildiğini söyledi.