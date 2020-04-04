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Yaramazlara biraz batar!

Yurt dışında 156 Türk vatandaşı ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında corona nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156’ya çıktığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CNN Türk’te canlı yayında açıklamalarda bulunan bakan, Türkiye’ye 94 ülkeden 41 çeşit malzeme talebinin olduğunu, hepsinin karşılanamayacağını, 23 ülkeye malzeme gönderildiğini dile getirdi.

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Çavuşoğlu, şimdiye kadar 55’e yakın ülkeden 25 bine yakın Türk vatandaşının ülkeye getirilerek karantinaya alındığını ifade etti. Çavuşoğlu, yurt dışında hayatını kaybedenlerden 50’ye yakınının cenazesinin ülkeye getirildiğini söyledi.

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