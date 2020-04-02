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Yaramazlara biraz batar!

Yurt dışında 124 Türk vatandaşı ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında corona nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 124’e çıktığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu aşarken, 51 bin kişi de ölmüştü. Türkiye’de ise bu akşam itibariyle vaka sayısı 18 bin 135’e ulaşmış, hayatını kaybedenlerin sayısı da 356’ya yükselmişti.

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NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilere konuşan bakan, Türkiye’de bulunan 1700 Cezayir vatandaşının yarın ülkesine gönderileceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, bugüne dek 17 ülkeden 5 bin 228 vatandaşın Türkiye’ye getirildiğini belirterek “Gelmek isteyen vatandaşlarımız temsilciliklere başvurabilir” dedi.

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