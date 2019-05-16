Yurt dışı izni verilmeyen KHK’lı profesör: Herkesin içinde bağıra bağıra öleceğim

Kanser tedavisi için yurt dışına çıkışına izin verilmemesine isyan eden Prof. Dr. Haluk Savaş, “Meriç Nehri’nden kaçmayacağım, herkesin içinde bağıra bağıra öleceğim ve herkes bu zulmü kimin yaptığını bilecek” dedi.

Prof. Dr. Haluk Savaş. Fotoğraf: Twitter

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde görevli Savaş, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilip pasaportuna el konulmuştu. Yargılandığı davada beraat edip suçsuzluğu ispatlanınca yurt dışı yasağının kaldırılmasına rağmen Savaş’ın pasaportu iade edilmiş değil. Profesör, bu nedenle, ihraç edildikten sonra yakalandığı kanser hastalığının Türkiye’de yapılamayan tedavisi için yurt dışına çıkamıyor.

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Euronews Türkçe’e konuşan Savaş şunları söyledi:“Ben Meriç Nehri’nden kaçmaya çalışmam, orada inşallah botlarla geçerken boğularak ölmem… Burası benim vatanım. Sınırlarından geçmeye çalışırken ölmeyeceğim, burada içinde öleceğim. Eğer bana tedavi hakkı tanınmaz ise yurt dışında, burada söyledim bağıra bağıra öleceğim ve herkes bu zulmü kimin yaptığını bilecek.”

Savaş, zorlu kanser sürecini sosyal medyadan duyurmuş, #HalukSavaşaPasaport hashtag’i altında on binlerce destek almıştı.

Türkiye’deki sayılı psikiyatri profesörlerinden biri

Savaş, Türkiye’de en çok yayını bulunan birkaç psikiyatri profesöründen biri.