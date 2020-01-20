Yurt dışına satılan malların fiyatı bir yılda yüzde 9 arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.93 arttı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, aralıkta aylık yüzde 1.81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.19 yükseldi.

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Sanayinin iki sektöründe geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü ile imalat sektörü sırasıyla yüzde 13.41 ve yüzde 8.83 artarken, ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde artış şöyle oldu:

– Ara malında yüzde 5.92

– Dayanıklı tüketim malında yüzde 11.17

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– Dayanıksız tüketim malında yüzde 9.63

– Enerjide yüzde 24.78

– Sermaye malında yüzde 10.27

En fazla düşüş ara mallarında

Aralıkta geçen aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.04 ve imalat sanayi sektöründe de yüzde 1.82 artış oldu.

Aralıkta bir önceki aya göre en fazla düşüş şu kalemlerde kaydedildi:

– Yüzde 1.94 ile ara malında

– Yüzde 1.92 ile dayanıksız tüketim malında

– Yüzde 1.91 ile sermaye malında

– Yüzde 1.09 ile dayanıklı tüketim malında

– Yüzde 0.14 ile enerjide