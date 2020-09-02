Yurt dışına kargoyla tarihi eser kaçırmak isterken yakalandı: Koli mahkeme kararıyla açıldı

Adana’da polis, yurt dışına gönderilmek istenen kargo kolisinde kahve öğütücülerin içine gizlenmiş, Roma dönemine ait 1178 sikke ile 15 metal obje ele geçirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre kargo firmasına verilen bir kolideki tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmak istendiğini belirledi.

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Ekipler, mahkeme kararıyla koliyi açarak inceledi.

İçinde eserler bulununca koliyi kargoya veren M.H.’nin Hatay’daki evine operasyon düzenlendi.

Zanlının evinde, gözyaşı şişesi, 28 sikke, 30 cam bilezik, iki toprak küp ve kapak, el terazisi ve kefe ağırlığı, kulplu bakır süzgeç, kandil, toprak vazo, iki cam yüzük, metal yüzük, metal mühür, metal bıçak, 11 çivi, yedi toprak obje ve metal hamam taşı ele geçirildi.

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M.H. gözaltına alındı.