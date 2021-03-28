Yurt dışı seyahatlerinde Covid-19 kuralları güncellendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havayolu yolcularına yönelik Covid-19 kurallarını güncelledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’den başta ABD, Britanya ve Çin olmak üzere toplam 159 ülkeye gidecek yolcular için ise ek kurallar getirildi.

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Dört ülkeden gelene ev karantinası zorunlu

Britanya, Brezilya, Güney Afrika ve Danimarka’dan Türkiye’ye direkt uçuş yapılamıyor. Söz konusu ülkelerde bulunmuş yolcular Türkiye’ye uçuşu bulunan farklı bir ülke üzerinden giriş yaparsa son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testinin yanısıra, 14 günlük ev karantinasında kalma zorunluluğu bulunuyor.

Diğer ülkelerden Türkiye’ye gelen yolcular ise ibraz ettiği negatif PCR testiyle giriş yapabilecek.

ABD iyileşildiğine dair belge istiyor

Türkiye’den ABD’ye gidecek yolcular için bir dizi ek önlem getirildi. Buna göre iki yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki üç takvim günü içinde ‘corona‘ testi yaptırma ve negatif sonucu yazılı olarak uçuş öncesinde ilgili havayolu yetkililerine ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Daha önce virüse yakalanmış kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde iyileştiğine dair belge sunması gerekiyor.

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Avrupa turist vizesi kabul etmiyor

Türkiye’den turist vizesiyle izin vermeyen Almanya, sadece önemli bir görevde hizmet eden veya acil bir ihtiyacı bulunan yolculara izin veriyor. 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı zorunlu.

Diğer Avrupa ülkeleri de Türkiye’den turist vizesiyle yolcu kabul etmiyor.

Çin önlemleri artırdı

Çin ise yurt dışından ülkeye girişlerde önlemleri arttırdı. Buna göre Çin’e gitmek isteyen yolcular uçuştan önceki üç gün içerisinde yurt dışındaki Çin Halk Cumhuriyeti misyonlarının uygun gördüğü kurumlarda nükleik asit testi yaptırmak zorunda. Yabancı yolcuların uçuş öncesinde bir sağlık durumu beyannamesi almak için negatif test sonucuyla birlikte bulunduğu ülkdeki Çin Halk Cumhuriyeti misyonlarına başvurması gerekiyor. Yolculardan ayrıca uçuştan önceki 48 saat içerisinde nükleik asit testinin yanısıra IgM antikor testi isteniyor. Yolcular girişte ve dönüşte Çin Halk Cumhuriyeti makamlarınca gösterilen otellerde, kendi bütçeleriyle yedi günü Çin yerel makamları tarafından belirlenen pandemi otelleri/merkezlerinde yedi günü tercihen beşinci günde yapılan testin negatif çıkması halinde ev karantinası olacak biçimde, 14 gün zorunlu karantinaya giriyor. Karantina süresi sonunda PCR testi tekrarlanıyor. Yolcular, Çin’e varış akabinde en az üç nükleik asit testine tabi tutulurken, yolcular karantinaya ilaveten yedi gün daha tıbbi müşahedede tutuluyor.