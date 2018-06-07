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Yaramazlara biraz batar!

Yurt dışı seçmenleri ilk oylarını attı: Seçim resmen başladı

 

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi resmen bugün başladı.

Fotoğraf: DHA

Yurttaşlar saat 08.00’den itibaren havalimanları, sınır kapıları ve gümrüklerde kurulan sandıklara giderek oy verdi.

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Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana kurulu sandıklardan ilk oyu Almanya’ya giden Bahattin Kavak.

Kavak, başkanlık sisteminin Türkiye’nin istikrarı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00’de sona erecek.

Gümrük kapılarında sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabiliyor.

Havalimanına sandıklar yerleştirildi: Oy verme işlemi 7 Haziran’da başlıyor

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