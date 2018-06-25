Yurt dışı oylarıyla: Kahramanmaraş’ta İYİ Parti vekilliği CHP’ye geçti

Yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanmaraş’ta İYİ Parti’nin kazandığı tek milletvekilliği CHP’ye geçti.

Kahramanmaraş, Meclis’e sekiz vekil gönderiyor.

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Kesin olmayan sonuçlara göre AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ve İYİ Parti’den Faruk Atlı milletvekili olarak TBMM’ye gitmeye hak kazanmıştı.

Ancak yurt dışı oylarının partilere dağıtılmasının ardından bugün sonuç değişti.

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AKP yüzde 58.46 ile altı, MHP yüzde 16.33’le bir, CHP yüzde 9.76’yle bir milletvekili çıkarırken, İYİ Parti yüzde 9.63 ile CHP’nin altında kalarak milletvekili çıkaramadı ve CHP parti meclisi üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.

Bu sonuçlara göre 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP, bir olan milletvekili sayısını korurken, AKP’nin yedi olan milletvekili sayısı altıya düştü, bir milletvekilliği de CHP’ye geçti.