Yurt dışı çıkış harç pulu, mobil uygulama üzerinden alınabilecek

Havaalanlarındaki gişelerden ve makinelerden temin edilen yurt dışı çıkış harç pulu, bundan sonra akıllı telefonlardan da alınabilecek.

Webtekno’nun haberine göre kullanıcılar Android ve iOS platformunda desteklenen bir mobil uygulamaya tanımlayacağı kredi kartıyla, yurt dışı çıkış harç pulu alabilecek.

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Söz konusu uygulama sayesinde yolcunun bilgileri gerçek zamanlı olarak pasaporta işlenecek. Yurt dışına çıkarken pul ya da dekont ibraz edilme zorunluluğunu ortadan kaldıracak hizmet, bu sürecin tamamen dijital ortamda ilerlemesini sağlayacak. Harç pulu bedelini faturalandırmak isteyen yolcular, dijital ortamda dekont oluşturabilecek.

Geçen temmuz ayında TBMM’de yasalaşan kanunla yurt dışı çıkış harcına yüzde 200’ün üzerinde zam yapılmış, 15 liralık harç ücretini 50 liraya çıkaran kanun, 19 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.



