Yurt çapında IŞİD operasyonları: Çok sayıda gözaltı ve tutuklama

Yılbaşı öncesi yurt çapında yapılan IŞİD operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

İzmir’de başsavcılığın talimatı üzerine terörle mücadele şube ekipleri, merkez ile Tire ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda dokuzu Suriyeli biri Lübnanlı 10 kişi gözaltına alındı.

Reklam

Adıyaman’da iki adrese yapılan operasyonlarda M.C. ve Ü.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara’da çocukları ‘eğitmişler’!

Ankara’da da terörle mücadele ve istihbarat şube ekiplerinin operasyonunda Iraklı beş kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin örgütün cinayetlerini sosyal medyada paylaştığı belirlendi. DHA’nın haberinde “Şüphelilerin, ‘yalnız kurt’ tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Reklam

Gözaltına alınanların birinin telefonunda yapılan incelemede, küçük yaştaki çocuklara ‘askeri eğitim’ verildiğine dair videolar bulundu.

Muş’ta dokuz şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli’de gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı. Kırşehir’de beş kişi tutuklandı. Denizli’de de bir kişi tutuklandı.