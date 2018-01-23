Yurt çapında gazeteci ve siyasetçilere ‘Zeytin Dalı’ operasyonu: En az 42 gözaltı

Farklı kentlerde Zeytin Dalı Harekatı’na dair paylaşımlar yapan, aralarında gazeteciler ve siyasetçilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre dün akşam Ankara, Denizli, Manisa, Van, Iğdır, Mersin ve Muş’taki operasyonlarda en 42 kişi gözaltına alındı.

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Yurdun farklı kentlerindeki gözaltılara sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi.

Gazeteciler de gözaltında

DHA’nın haberine göre Ankara polisi, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, terör propagandası yaptığı ve provakatif eylem çağrısında bulunduğu’ belirtilen sosyal medya hesapları hakkında araştırma başlattı.

İnceleme sonucunda çok sayıda adrese gece saatlerinde baskın düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre HDP Parti Meclisi üyesi Kemal Bülbül ve HDP Ankara il yöneticisi Osman Konukçu gözaltına alındı.

HDP il yöneticisi Zeyno Bayramoğlu ve kardeşi HDP Çankaya ilçe yöneticisi Aslı Bayramoğlu’nun da evlerine baskın yapıldı ancak adreslerinde bulunamadılar.

Yine ajansın muhabiri Hayri Demir ve Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş gözaltına alındı.

Yönetmen Fatin Kanat, İHD Ankara yöneticisi ve cezaevleri komisyonu üyesi Nuray Çevirmen ve İHD MYK Üyesi Adnan Vural da gözaltına alınan isimler arasında.

İzmir’de HDP il başkanı gözaltında

İzmir başsavcılığının soruşturması kapsamında İzmir, ilçeleri Menemen, Torbalı, Bayındır ve Çeşme ile Denizli ve Manisa’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda aralarında HDP İzmir İl Eş Başkanı Çerkez Aydemir’in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 17’si ‘terör propagandası’ ve ‘halkı sokağa yönlendirecek açıklamalar yapmak’la suçlandı. Diğer altı kişinin ise harekatla ilgili toplu taşıma araçlarında ‘propaganda yaparak halkı rahatsız ettiği, görüntüleri de kendi yayın organlarında paylaştığı’ belirtildi.

Harekatın başlamasının ardından 100’e yakın şüpheli gözaltına alındı.