Yurt çapında ‘FETÖ’ soruşturmaları: 187 kişiye gözaltı kararı verildi

Yurt çapında çok sayıda kentte ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 187 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir başsavcılığının soruşturması kapsamında 46 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere İzmir, İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa’da operasyon düzenlendi.
Şüpheliler ‘ByLock’ kullanmak, Bank Asya’ya para yatırmak ve komiser yardımcılığına yükselme sınavında usulsüzlük yapmakla suçlandı.
Adana başsavcılığının komiser yardımcılığı sınavına dair yürüttüğü ‘FETÖ’ soruşturmasında yedi kentte 18 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Ankara’da da Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik’ten 70 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Yine Ankara’da 2011’deki komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili 40 kişiye gözaltı kararı verildi.
Konya merkezli yedi kentteki operasyonda gözaltı kararı çıkarılan 13 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.