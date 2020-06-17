Yurt çapında ‘aranan şahıslar operasyonları’: 2 bin 212 kişi yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 2 bin 212 kişi yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının dün, eş zamanlı ‘aranan şahıslar operasyonları’ düzenlediğini açıkladı.

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Yazılı açıklamaya göre 7 bin 650 ekip ve 28 bin 474 personelin katılımıyla yürütülen operasyonlarda 5 bin 229 ikamette arama yapıldı. 1011’i hükümlü, 1201’i yakalama emriyle aranan 2 bin 212 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Kayıp olarak aranan 28 kişi bulundu

Ayrıca, kayıp olarak aranan yedisi çocuk 28 kişi bulundu.

Yakalananlar arasında, adam öldürme, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kaçakçılık, ‘FETÖ’ ve silahlı terör örgütlerine üye olmak ile cinsel suçların zanlıları bulunuyor.

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Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.