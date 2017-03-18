Yurt çapında 36 kentte PKK operasyonu: 740 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde 36 kentte yapılan PKK operasyonlarında 740 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında emniyet ve jandarmanın ‘kış üstlenmesinden çıkan PKK’nın şehirdeki eylemlerini engellemek için’ 36 kentte ‘milis ve işbirlikçilere’ yönelik operasyon yaptığı ifade edildi.

Buna göre operasyonlarda 740 kişi gözaltına alındı, ‘örgütsel dökümanlar’la birlikte bir Kaleşnikof, dört ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği ve 246 fişek bulundu.

Lice’de yedi bin görevli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin süreceğini belirterek, “Lice’de yedi binin üzerinde evladımız terörle mücadeleyi kırsal alanda sürdürüyor” dedi.