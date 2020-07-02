Yurda kaçak sokulan makak maymunu, piton ve aslan Gaziantep’te korumaya alındı

Yurt dışından kaçak olarak yurda sokulan bir aslan, dört makak maymunu, yedi piton yılanı, yedi su ejderi, yedi kaban keçisi ve birçok papağan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde korumaya alındı.

Fotoğraflar: AA

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan hayvanlar, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korumaya alınan hayvanlar ilgili şunları söyledi: “Burada çok iyi bakıldığına eminler. Büyük bir hayat, büyük bir sevgi oluştu. Burada sağlıklı bir ortam var. Hayvanat bahçemiz bu özelliklerinden dolayı tercih ediliyor. Bu hayvanların bakımı çok zor. Buraya gelen hayvanları sevmek, bu işi aşkla yapmak lazım. Başkanımız ve ekibi severek, aşkla yapıyor.”