Yunanistan’ın kuzeyinde fırtına: Altı turist hayatını kaybetti

Yunanistan’ın kuzeyini etkisi altına alan fırtına can aldı. Halkidiki bölgesinde tatil yapan altı turist öldü; en az 30 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Daily Mirror

Türkler de dahil çok sayıda ülke vatandaşının yaz tatili için tercih ettiği Yunanistan’da 20 dakika süren fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi; otomobiller, köprü ve yollar hasar gördü. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

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Ölen turistler arasında karavanları uçan Çekya vatandaşı bir çift, iki Rus ve iki de Romanya vatandaşı bulunuyor. Romanya vatandaşı olan bir kadın ve çocuğunun yemek yedikleri restoranın çatısı çökünce öldükleri açıklandı. Rus turist ve oğlunun ise üzerlerine otelleri yakınında yürürken ağaç devrildiği belirtildi.

100’ü aşkın arama kurtarma ekibi çalışanının sevkedildiği bölgede fırtına öncesinde termometrelerin 37-38 dereceyi gösterdiğini söyleyen sivil güvenlik kurumu yetkilileri, “Böyle bir şey görmedik. Beklenmedik kadar şiddetli bir fırtınaydı” dedi.