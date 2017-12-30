Yunanistan’ın iade etmediği sekiz askerden birinin iltica talebi kabul edildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan sekiz askerden birinin başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Sekiz asker darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan’a kaçmış, Dedeağaç’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından ülkeye kaçak girmekten suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş ancak gözaltında tutulmalarına karar vermişti.

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Türkiye’nin iade talebi reddedilen askerler Yunanistan’a iltica talebinde bulunmuştu.

CNN Türk’ün Yunan Haber Ajansı ANA-MPA’dan aktardığı habere göre başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli asker, Bağımsız İltica Komisyonu’nun kararının ardından serbest bırakıldı.

Habere göre komisyon, başvuruyu, ‘Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi ve uluslararası antlaşmalara göre, 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından Ankara’daki durumun insan hakları açısından kabul edilemez düzeyde olduğuna’ karar vererek, ‘Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılama yapılmayacağı’ gerekçesiyle kabul etti.

Serbest bırakılan asker, darbe girişiminden sonra Türkiye’den kaçan askerlerin kullandığı helikopterin yardımcı pilotuydu. Daha önce iltica başvuruları alt komisyon tarafından reddedildikten sonra üçüncü derecedeki komisyona başvuruda bulunan diğer yedi askerle ilgili kararın da açıklanması bekleniyor.

Yunanistan basını hükümetin, iltica komisyonunun bu kararının iptali için Atina İdari İstinaf Mahkemesi’ne başvuruda bulunmaya hazırlandığını bildirdi.

Komisyon diğer askerlerin sığınma başvurularını değerlendirmeye devam ediyor.