Yunanistan’dan, Türkiye-Libya anlaşmasına tepki

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na tepki göstererek, mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle bağdaşmadığını savundu.

Erdoğan, Sarrac ile 27 Kasım’daki görüşmesinde. Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası, 27 Kasım’da imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Feyiz el Sarrac arasında ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ imzalanmıştı.

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Libya 2014 yılından bu yana başkent Trablus’a hakim olan uluslararası tanınmış yönetim ve ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Halife Haftar güçleri tarafından yönetiliyor. Sarrac, uluslararası tanınmış yönetimin başında bulunuyor.

Alman haber ajansı dpa’nın ve DW Türkçe’nin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Atina büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak konuyla ilgili izahat talep etti.

Yunanistan dışişleri çevreleri uluslararası deniz hukukuna göre Türkiye’nin Libya ile sınırı bulunmadığını belirterek, böylesi bir mutabakatın bu nedenle geçersiz olduğunu savunuyor. Atina ayrıca Ankara’nın bu tür girişimlerle Girit Adası’nın güneyindeki kıta sahanlığını ihlal ettiğini öne sürüyor. Türkiye ise, Girit’in karasuları dışında kıta sahanlığı bulunmadığını savunurken, Atina’ya göre bu bakış açısı da uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geliyor.