Yunanistan’dan ‘sakinleştirici’ mesaj: Türkiye’yle sürtüşme istemiyoruz

Ankara ile Atina arasında gerginlik sürerken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, “Sürtüşme istemiyoruz” dedi.

DW Türkçe’nin haberine göre Kotzias Atina hükümetinin uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun hareket ettiğini savundu.

Gerginlik darbecilerin iade edilmemesiyle başladı

Atina ile Ankara arasındaki gerginlik, darbe girişiminin ardından Yunanistan’a sığınan subayların iade edilmemesiyle başlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bir savaş gemisiyle Kardak kayalıklarına gitmiş, bu gövde gösterisinin ardından Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos da kayalıklara helikopterden çelenk atmıştı.

Sonrasında, Yunan savunma bakanlığı yetkilileri Ege’de Yunan hava sahsının Türk uçaklarınca 138 ihlal edildiğini, bu rakamın alışılmadık derecede yüksek olduğunu duyurmuştu.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un sürekli tahrikte bulunduğunu söyleyerek, “Çoğunu gündeme bile getirmiyoruz. Ancak Kardak konusunu fırsat bilerek durumu tırmandırıyorlar. Savunma bakanı aklını başına toplasın. Aklıselim davranmamızı suistimal etmemeleri lazım. Gereken cevabı vermesini de biliriz” demişti.

Kammenos ise Türkiye’nin davranışlarını ‘kovboy hareketleri’ olarak tanımlamış ve “Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz, fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır” diye konuşmuştu.