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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan’dan, Libya’ya ‘büyükelçiyi sınırdışı’ tehdidi

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na tepkisinin dozunu, Libya’nın Atina büyükelçisini sınırdışı etme tehdidiyle yükseltti. Libya’nın Atina büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağıran Yunanistan, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep etti.

Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Feyiz el Sarrac ile anlaşmanın imzalandığı 27 Kasım’da Dolmabahçe’deki görüşmesinde. Fotoğraf: Reuters

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Yunanistan, talebin yerine getirilmemesi halinde Libya büyükelçisini sınırdışı edeceğini bildirdi.

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AFP’nin edindiği bilgiye göre söz konusu talebin 5 Aralık tarihine kadar yerine getirilmesi istendi.

Yunanistan, anlaşmanın içeriğine dair Türkiye’den de bilgi talebinde bulunmuştu.

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na tepki göstererek, mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle bağdaşmadığını savunmuştu.

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Yunanistan dışişleri çevreleri uluslararası deniz hukukuna göre Türkiye’nin Libya ile sınırı bulunmadığını belirterek, böylesi bir mutabakatın bu nedenle geçersiz olduğunu savunuyor. Atina ayrıca Ankara’nın bu tür girişimlerle Girit Adası’nın güneyindeki kıta sahanlığını ihlal ettiğini öne sürüyor. Türkiye ise, Girit’in karasuları dışında kıta sahanlığı bulunmadığını savunurken, Atina’ya göre bu bakış açısı da uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geliyor.

Yunanistan’dan, Türkiye-Libya anlaşmasına tepki

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve deniz yetki alanları muhtırası imzalandı

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