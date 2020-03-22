Yunanistan’dan ‘corona’ya karşı sokağa çıkma yasağı

Yunanistan’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yasağın pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

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“Derhal atılması gereken bir adım. Belki son adım, boş yere değil” diyen Miçotakis, yasağın halkın iyiliği ve sağlığını korumaya yönelik bir tedbir olduğunu belirtti.

Yunanistan’da bugüne kadar salgın nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi ise karantinaya alındı.