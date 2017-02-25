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Yunanistan’dan ‘ciddiyet’ isteyen Çavuşoğlu: Terörle mücadele sicili kötüleşiyor

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikoc Kocyas’ın, son günlerde Kardak kayalıkları konusunda Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarına tepki göstererek, ‘devlet ciddiyeti’ istedi.

Fotoğraf: Reuters

1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Ege Denizi’ndeki Kardak kayalıkları, bu ay başında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ziyaretiyle birlikte yeniden gündeme oturmuştu. İki ülke arasındaki ilişkiler, darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan askerlerin iade edilmemesi meselesi yüzünden artmıştı.

‘Esef verici’

Kocyas’ın Yunanistan’a sığınan darbeci askerlere kucak açmak istemediğine, inişlerine izin bile verilmemesi gerektiğine yönelik sözlerini eleştiren Çavuşoğlu, “Anayasal sisteme karşı yapılan ihanetin, cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın canına kastedilmesinin, meclisin bombalanmasının, vatandaşlarımızın şehit edilmesinin, yaralanmasının sorumluları konusunda yaptıkları ve yapmadıkları hususunda söyleyecekleri bundan ibaret ise bu esef vericidir” dedi.

Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın bu darbeci hainlerin işledikleri suçtan yargılanmasına engel olması, hangi adalet ve hukuk anlayışına, hangi iyi komşuluk ve dostluk ilişkisine uygundur?” diye sordu.

‘Kocyas devlet ciddiyeti göstersin’

Yunanistan’la Ege’de yaşanan uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Kocyas da yapmasın. Bunlar gazetelere mülakat konusu olmayacak kadar ciddi ve hassas işlerdir, devlet ciddiyeti göstersin” derken, sözü ‘terör’e getirdi: “Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki sicili bellidir ve giderek daha da kötüleşmektedir.”

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