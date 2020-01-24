Yunanistan’dan Akar’a ‘adalar’ tepkisi: Saldırı olursa kendimizi koruruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gayri askeri statüdeki 16 adayı silahlandıran Yunanistan’a tepki göstermesi Yunan medyasında geniş yer buldu. Akar’ın açıklamaları ‘saldırı’ olarak nitelendirildi.

Fotoğraf: Reuters

Ege’de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın bulunduğunu belirten Akar şunları söylemişti: “Yunanistan, gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16’sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan’dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz. Hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değil.”

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DHA’nın Yunan medyasından aktardığı habere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları, ‘her hangi bir saldırıda yasal savunma hakları olduğunu’ ifade etti. Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis de, adalar konusunun 40 yıldır devam eden bir tartışma olduğunu söyledi.

Akar’ın açıklamalarını ‘kışkırtıcılık‘ olduğunu savunan Miltiasdis, uluslararası ittifaklarını nasıl derinleştirmeleri gerektiği yönünde çalıştıklarını kaydetti.

Miltiasdis, Akdeniz ve daha geniş bölge konularında rol ve pozisyona sahip olan herkesle diyalog kurmaya çalıştıklarını ifade etti.

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‘Kendimizi koruruz’

Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları da, Birleşmiş Milletler’in (BM) kurucu anlaşması niteliğindeki BM Şartı’nın 51. maddesine atıf yaparak, herhangi bir saldırıda yasal savunma hakları olduğunu kaydetti.

Aynı kaynaklar, Türkiye’den gelen bu gibi tepkiler için “Yunanistan’ı Ege Denizi’nin Yunan Adalarını korumak için gerekli tüm koruyucu savunma önlemlerini almaya zorluyor ve meşrulaştırıyor” ifadelerini kullandı.