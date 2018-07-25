Yunanistan’daki orman yangınlarında ölü sayısı 81’e yükseldi

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Doğu Attika bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 81’e yükseldi. Yaralı sayısının da 180’i aştığı bildirildi.

Önceki gün kızılçam ormanlarında birden çok noktada çıkan yangın, sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yerleşim merkezlerine doğru ilerlemişti.

Reklam

Ölen 81 kişiden 26’sının bir restoranda topluca dumandan zehirlendiği, bazı Yunanlıların evlerinde ve karayolunda ilerleyen araçlarında mahsur kaldığı, denize kaçan bazılarının da yoğun dumandan kurtulabilmek için çok açılınca boğulduğu anlaşıldı.

Yunanistan Avrupa Birliği’nden yangını söndürmek için yardım isterken, bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı arayarak “Yardıma hazırız” mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün sabah Yunan mevkidaşını arayarak yardım teklif etmişti.

Bununla birlikte Atina halen Ankara’dan yardım talebinde bulunmadı.