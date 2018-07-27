Yunanistan’daki orman yangınlarında kundaklama şüphesi

Ölü sayısının 83’e yükseldiği Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınlarında, kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu açıklandı.

Bianet’in haberine göre ölü sayısının 83’e yükseldiği yangınlarda, kayıp yüzlerce kişi içinse arama çalışmaları devam ediyor.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklama yapan Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Yardımcısı Nikos Toskas, ‘kundaklama’ şüphesi üzerinde durulduğunu söyledi. Kundaklamayla ilgili ciddi belirtiler olduğunu kaydeden Toskas, bununla ilgili görü tanığı ifadeleri olduğunu ancak henüz teyitlenmiş bir bilgi olmadığını sözlerine ekledi.

Toskas, ilk olarak tatil kasabası Mati’de başlayan yangının yayılmasında hava şartları ve iklim değişikliğine bağlı küresel ısınmanın payının da büyük olduğuna dikkati çekti.

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Bakan yardımcısı, hatadan dolayı değil ancak belirli gerekçeler nedeniyle istifasını sunduğunu ama Başbakan Aleksis Çipras’ın istifayı kabul etmediğini söyledi.

Adli tıp uzmanı İlias Bojiokas ise kurban ve kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri toplandığını belirtti. Bojiokas, cesetlerin büyük bölümünün tanınmaz durumda olduğunu ve bu nedenle DNA testlerinin önemli olduğunu vurguladı.