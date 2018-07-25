Yunanistan’da yangınlar sönüyor: Drone çekimiyle felaketin boyutu

Yunanistan’da 79 kişinin hayatını kaybettiği, 180’den fazla kişinin de yaralandığı orman yangınlarının yarattığı tahribat alevlerin sönmeye yüz tutmasıyla ortaya çıkmaya başladı.
Yunanistan Savunma Bakanlığı drone’le çekilmiş görüntüleri yayınladı.
Havadan görüntülerle Yunanistan’daki yangın felaketi https://t.co/qGhzZ9xRRA pic.twitter.com/7ZmlgZEd7O
— BBC News Türkçe (@bbcturkce) 25 Temmuz 2018
Yunan yetkililer, yangınların ilk çıktığı bölge dışında kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığını aktardı.