Yunanistan’da ‘üç ebeveynli’ bebek dünyaya geldi

Yunan ve İspanyol doktorlar, dünyada sadece birkaç kez denenen ve ‘etik dışı’ olduğu gerekçesiyle bazı çevreler tarafından eleştirilen ‘üç ebeveynli bebek’ yöntemiyle bir bebek dünyaya getirdi.

Fotoğraf:BBC

BBC’deki habere göre Yunanistan’ın başkenti Atina’da 2.9 kilogram doğan erkek bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Doktorlar, yöntemin mitokondrideki (hücrenin enerji üretim merkezi) hasar nedeniyle hamile kalamayan veya bu hasarın neden olacağı genetik hastalığı bebeğine ‘genetik miras’ olarak nakletmek istemeyen kadınların anne olmasını sağladığını vurguladı.

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Atina’daki ‘Institute of Life’ adlı enstitüde, dört kez tüp bebek deneyen ancak hamile kalamayan 32 yaşındaki bir kadının yumurtası hasarlı mitokondriden arındırılarak DNA’sının kullanılabilir, sağlıklı kısmı alındı. Sonraki aşamada bunu bağışçının mitokondrisiyle birleştirerek sağlıklı bir yumurta yaratan doktorlar yumurtayı babanın spermiyle dölledi. Kadın böylece üç kişinin DNA’sının kullanıldığı, ‘mitokondri yenileme’ de denen tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı.

Enstitünün başkanı Panagiotis Psathas şöyle konuştu: “Defalarca başarısız tüp bebek denemesi yapan veya nadir rastlanan genetik hastalıklar nedeniyle sağlıklı bir çocuğu olamayacak kaygısıyla anne olamayan kadınları anne yapma şanse verdiğimiz için çok gururluyuz. Hücrenin santrali olarak nitelendirilen mitokondride hasar olması durumunda annenin yumurtasını bu mitokondriden arındırıp donörün sağlıklı mitokondrisini koyuyoruz. Bebek donörün DNA’ının yüzde 0.1’inden bile azını taşıyor.”

İspanya’daki ‘Embryotools’ adlı kuruluştaki doktorlarla birlikte çalıştıklarını belirten Psathas, 24 kadının deneme aşamasındaki çalışmaya katıldığını ve sekiz embriyonun anne rahmine nakledilmeye hazır olduğunu söyledi.

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Bu yöntemle dünyaya gelen ilk bebek 2016 yılında Meksika’da doğdu. Bir yıl sonra Ukrayna’da da üç ebeveynli bebek dünyaya geldi. Şubat 2018’de Britanya’nın Newcastle kentindeki doktorlar ülkenin üç ebeveynli bebeğini dünyaya getirdi.

Yöntemi yasaklayan ABD’de ve dünyanın birçok yerindeki bazı çevreler yapılan şeyin genlerle oynamak anlamına geldiğini, gelecek kuşakları etkileyeceğini savunarak yönteme karşı çıkıyor.

