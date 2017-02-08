Yunanistan’da sözleşmeleri uzatılmayan itfaiyeciler bakanlık binasını işgal etti

Yunanistan’da süresi dolan sözleşmeleri uzatılmayan itfaiyeciler önce bin kişinin katıldığı bir eylem düzenledi, ardından da İdari Reformlar Bakanlığı binasını işgal etti.

AA’da yer alan habere göre başkent Atina’nın ünlü Sintagma Meydanı’nda toplanan itfaiyeciler başbakanlık binasına yürümeye çalıştı. Başbakanlık çevresindeki polis barikatını aşamayan grup, bu kez İdari Reform Bakanlığı binasına yöneldi.

İdari Reformlar Bakanlığı binasının camlarını ve kapılarını kıran itfaiyeciler, binayı işgal ederek Bakan Olga Gervasili’yle görüşme talep etti. İtfaiyeciler, bakanlıkta yaklaşık yarım saat süren oturma eylemlerinin ardından bir sonuca ulaşamadan binayı terk etti.

Yunanistan’da 5 yıl önce işe alınan yaklaşık 2 bin itfaiyeci sözleşmelerinin yenilenmemesi veya kadroya alınmamaları halinde işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.