Yunanistan’da seçimi kazanan Miçotakis’ten fazla yatırım ve az vergi sözü

Yunanistan’da yapılan erken seçimleri muhalefetteki muhafazakarlar kazandı. Başbakan olarak seçilen Kiryakos Miçotakis, yatırımları artırma ve vergileri azaltmayı taahhüt etti.

Fotoğraf: Reuters

Finansal kriz ve ülke borç krizinin etkisiyle 2015 yılında iflasın eşiğine gelen Yunansitan’da yıllardır Avrupa Birliği’nin zoruyla uygulanan kemer sıkma tedbirleri ve yüksek işsizliğin, seçmenin muhafazakar partiye yönelmesine yol açtığına dair değerlendirmeler yapılıyor.

Reklam

Miçotakis, televizyonda seçim sonuçlarının Yunanistan’da değişim için kendisine yetki verdiği belirterek, “Daha fazla iş ve büyüme için daha az vergi ve daha fazla yatırımın arkasındayım; bunlar ücretleri, devletin etkinliğini ve emekli ücretleri artıracaktır” dedi.

Yunan halkının iradesine saygı duyduğunu söyleyen Çipras ise “Bugün başımız dik şekilde halkın iradesini kabul ediyoruz. Yunanistan’ı bugünkü konumuna getirmek için politik maliyeti zor kararlar almamız gerekti” dedi.

Miçotakis’in bugün yemin ederek göreve başlayacak.