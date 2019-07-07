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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Miçotakis

Yunanistan’da bugün (7 Temmuz) yapılan erken seçimde sandık çıkış anketlerine göre, seçimleri başında İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan 51 yaşındaki Kiriakos Miçotakis’in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi (ND) kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Sandık çıkış anketleri Yeni Demokrasi partisinin oy oranını yüzde 38-42 arasında gösterirken, Başbakan Aleksis Çipras’ın partisi SYRIZA’nın oy oranını ise yüzde 26.5-30.5 olarak gösterdi.

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Çipras’ın kararıyla dört ay öne çekilen seçime 20 siyasi parti katıldı. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı ülkede, 300 milletvekili seçiliyor.

İlk sırada seçilen partiye de fazladan 50 milletvekili hakkı tanınıyor.



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