Yunanistan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Miçotakis

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parti içinde yeniden gözden geçiriliyor’ iddiasını değerlerdirdi: “Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur. Bürokrasinin sisteme uyum sağlayamadığı noktalar tespit edilecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp bunun bir röntgeni, MR’ı çekilecek.”