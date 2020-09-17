Yunanistan’da okullara dağıtılan maskeler ‘büyük geldi’

Yunanistan’da hükümetin okullara dağıttığı ücretsiz maskelerin yanlış ölçümler nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük boyutlarda olması tepki çekti.

Fotoğraf: Twitter

500 bin maske içi düzenlenen ihaleyi kazanan firma yetkilisi Yiannis Stathopoulos, Open TV’ye verdiği demeçte, “Boyut başından beri çok büyüktü” itirafında bulundu.

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Üretici, 10 yaşın altındaki çocuklara yönelik maskelerin 10×18 santimetre, daha büyük okul çocukları içinse 12×22 santimetre boyutunda olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ise, başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşılmaya bağladı. Ölçülerin önceden hazırlanmış kumaşlar için verildiğini söyledi.

Firma temsilcisi Stathopoulos -şartnamelerin Yunanistan hükümetine bağlı sağlık uzmanları komitesi tarafından sağlandığını öne sürdü.

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Sağlık Bakanlığı ise yaşanan durumun kısa sürede düzeltileceğine söz verdi.

Yunanistan’da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise, yüzlerini kapatan maskelerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.