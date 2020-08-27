Yunanistan’da meclis Mısır’la ‘deniz yetki anlaşması’nı onayladı

Yunanistan’da parlamento, Mısır ile Doğu Akdeniz için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Yunanistan ile Mısır, iki ülke için deniz yetki alanlarının belirlenmesine dair Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması 6 Ağustos’ta imzalamıştı. Türkiye, hem Türkiye’nin hem de Libya’nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ettiğini belirterek anlaşmayı tanımamıştı.

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AA’nın haberine göre, Yunan meclisinde ikili anlaşma için bugün oylama yapıldı. Anlaşma, 178 ‘Evet’, 26 ‘Hayır’ ve 81 ‘Çekimser’ oyla kabul edildi.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve Değişim Hareketi Partisi ‘Evet’ oyu verdi. Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi ‘Hayır’ oyu kullandı. Ana muhalefet partisi Syriza ise Mısır ‘Çekimser’ oy verdi.

Covid-19 önlemleri kapsamında gruplar halinde yapılan oylamaya 15 milletvekili katılmadı.