Karantinadaki geminin işletmecisi: Türklere kötü davranıldığı doğru değil

STELYO BERBERAKİS

Yunanistan’ın başkenti Atina açıklarında karantinaya alınan Eleftherios Venizelos seyahat gemisinin işletmecisi, Türk mürettebattan bazılarının ‘kendilerine iyi muamele edilmediği‘ iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Fotoğraf: turizmgunlugu.com

9 Mart’tan Çeşme Limanı’ndan yoa çıkan gemi ‘corona’ salgını nedeniyle İspanya’ya yanaşamayınca Türkiye’ye dümen kırmış, ancak sadece Türk vatandaşlarının tahliyesine izin verilebileceği bildirilince bu kez rotayı Yunanistan’a çevirmişti. Yolcular ve mürettebatta ‘corona’ tespit edilince gemi 13 Mart’ta karantinaya alınmıştı. İlerleyen günlerde bazı Türk mürettebatın kendilerine iyi muamele edilmediği yönündeki iddiaları medyaya yansımıştı.

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İşletmeci Miray International Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Uğurlu, iddianın gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak süreci şöyle anlattı:

“9 Mart tarihinde Çeşme limanından 152’si Türk 382 personelimiz 25 günlük üç ülke arasındaki Akdeniz yolculuğumuz, gerek Yunanistan’daki Türk makamlarının gerekse Yunan makamlarının hassasiyeti ve çabaları sayesinde Pire limanına yanaşmakla son bulmuştur.

13 Mart 2020 tarihinde Yunanistan kamu düzeni ve vatandaşı koruma bakan yardımcısının açıklamaları neticesinde 65’i Türk olmak üzere toplamda 119 personelimizde Covid-19 bulgusu tepitiyle gemi karantinaya alınmış olup diğer tüm personelimiz Yunanistan hükümetinin nazik konukseverligiyle otellerde bulunmaktadır.

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Kronik kalp ve astım rahatsızlığı önceden de mevcut olan şirket temsilcimiz 72 yaşındaki İsviçreli bir vatandaş ve böbrek rahatsızlığı sebebiyle gemiden tahliyelerini talep ettiğimiz iki kişi haricinde hastanede hiçbir personelimiz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, gemide bulunan personelimizden ateşi yüksek olan veya benzer sebeblerle rahatsızlığı bulunan hiçbir personelimiz bulunmamaktadır.

Aynı şekilde şu an itibariyle otellerde konaklayan tüm personelimizin sağlık durumu gayet iyi olup Yunan makamları tarafından düzenli kontrol edilmektedir.

Gerek Yunan gerekse Turk medyasında çıkan bazı gayri ciddi beyanlar ve maalesef birkaç Türk personelimizin ifadeleri kesinlike gerçek dışı olup Yunan makamları ve Atina Turkiye konsolosluğumuz ve elbette diğer ülke konsoloslukları son derece ilgilidir.”