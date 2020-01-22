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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan’da ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Yunan parlamentosundaki seçimlere tek aday olarak giren Ekaterini Sakellaropulu, 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Muhaliflerin aday göstermediği seçimlerde, Yeni Demokrasi’nin (ND) yanı sıra Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) ve Değişim Hareketi Partisi (KİNAL) ‘Evet‘ oyu kullanırken, Sakellaropulu’nun adaylığına karşı çıkan Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Çözümü Partisi (ELY) ve eski maliye bakanı Yanis Varufakis’in başkanlığındaki Mera25 Partisi milletvekilleri ise ‘çekimser’ kaldı.

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Yunanistan’ın ilk kadın cumhurbaşkanı 14 Mart’ta yemin ederek beş yıllık görevine başlayacak.

Selanik’te 1956’da doğan Sakellaropulu, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde yüksek lisans düzeyinde anayasa ve idare hukuku okudu.

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