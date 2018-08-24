Yunanistan’da gözaltına alınan HDP’li eski vekil Birlik serbest

Yurt dışına çıkış yasağı bulunan HDP eski Şırnak milletvekili Leyla Birlik’in illegal yollardan Yunanistan’a gittiği ve Dedeağaç Polis Merkezi’nde gözaltında tutulduğu açıklandı. Birlik daha sonra serbest bırakıldı.

Birlik’e 4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nce yurt dışına çıkma yasağı konmuştu. HDP’nin açıkladığı vekil adayları listesinde cezası kesinleşen yedi kişinin ismi değişmişti. Bu isimlerden biri de Şırnak’tan aday gösterilen Birlik’ti.

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Hürriyet’in emniyet birimlerinden edindiği bilgiye göre, Birlik illegal yollardan Yunanistan’a gitti. Birlik, Yunanistan Alexandroupolis (Dedeağaç) Polis Merkezi’nde gözaltında tutuluyor. Birlik’in, buradan Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği ve kendisine yardımcı olmaları maksadıyla Yunanistan ve Türkiye’deki HDP’lilerle irtibat kurmaya çalıştığı ve Yunanistan’a iltica talebinde bulunacağına yönelik istihbari bilgiler olduğu öğrenildi.

Birlik, daha sonra serbest bırakıldı.

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Birlik’in, UYAP ve KİHBİ kayıtlarında herhangi bir aranması bulunmazken, Şırnak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘4.01.2017 tarihli yurt dışı tahdit kaydı’ var.

UYAP kayıtlarına göre Birlik’in yargılandığı davalar ise özetle şöyle:

Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘terör örgütü adına faaliyette bulunmak’ suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında; 04.11.2016’da Birlik’in de aralarında bulunduğu 13 HDP milletvekili gözaltına alındı. Birlik, ‘terör örgütü propagandası’ndan tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ‘yurt dışına çıkma yasağı’ konularak serbest bırakıldı.

Birlik’in Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’, ‘hakaret’, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunlara katılmak’tan yargılaması sürüyor.

Birlik’in Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılandığı dava ise istinafta bulunuyor. HDP’li eski vekil ayrıca ‘Türk Milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılamak’ ve ‘askeri yasak bölgelere girmek’ suçlarından da iki ayrı davada sanık.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan yargılandığı Yargıtay’dan dönen bir davası da var.