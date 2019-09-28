Yunanistan’da feribot yangını: 613 yolcu tahliye edildi

Yunanistan’ın kuzeybatısında bulunan İgumeniça Limanı’ndan kalkan ‘Olimpiyat Şampiyonu’ adlı feribotta yangın çıktı. Acil olarak limana dönüş yapan feribottaki 613 yolcu tahliye edildi.
Kalkıştan kısa bir süre sonra feribotun güvertesinden siyah dumanlar yükseldi. Feribot, kalktığı İgumeniça Limanı’na dönerek yolcuları tahliye etti. Yangın sonrasında sahil güvenlik ekipleri hemen feribota müdahale ederek yangını söndürdü.
Feribottan tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.