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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan’da feribot yangını: 613 yolcu tahliye edildi

Yunanistan’ın kuzeybatısında bulunan İgumeniça Limanı’ndan kalkan ‘Olimpiyat Şampiyonu’ adlı feribotta yangın çıktı. Acil olarak limana dönüş yapan feribottaki 613 yolcu tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Kalkıştan kısa bir süre sonra feribotun güvertesinden siyah dumanlar yükseldi. Feribot, kalktığı İgumeniça Limanı’na dönerek yolcuları tahliye etti. Yangın sonrasında sahil güvenlik ekipleri hemen feribota müdahale ederek yangını söndürdü.

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Feribottan tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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