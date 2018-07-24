Facia gecesi: Yunanistan’daki orman yangınlarında 50 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’ın Doğu Attika bölgesinde çıkan orman yangınları dün gece binlerce hektarlık arazideki ağaçları küle çevirirken 50 kişinin ölümüne 157 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

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Ormanlık bölgede dün çıkan ve sürekli yön değiştiren rüzgâr nedeniyle kısa sürede Pendeli, Mati, Rafina, Vuças gibi sayfiye yerlerini saran yangın, evler ve arabaları da yakmaya başlayınca itfaiye ekipleri evlerin boşaltılmalarını istedi. Ancak bölgeden çıkmayı başaramayan 50 kişi dumandan boğularak ve yanarak yaşamını yitirdi. 157 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Aralarında turistlerin de bulunduğu kayıplar olduğu haberleri geliyor.

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Deniz kenarına kaçan kurtuldu

Kurtulmak için deniz kenarına inen yüzlerce mağduru Yunan sahil güvenlik botları ve özel tekneler Rafina Limanı’na taşıdı. Evsiz kalan insanların barınması için otel odaları temin edildi, askeri mekânlar da seferber edildi.

Gece yarısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, bölgede aynı anda 15 değişik yerde yangın çıktığını, şiddetli rüzgârın ise yangının kısa sürede kontrol dışına çıkmasına neden olduğunu söyledi. Canakopulos, Avrupa Sivil Savunma Mekanizması’ndan hava ve karadan yardım desteği talep edildiğini, Kıbrıs, Portekiz ve İspanya’nın olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Türkiye yardım teklif etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Koçias’ı arayarak Yunanistan’daki yangından dolayı üzüntülerini ileterek her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.

Çipras’ın sabotaj kuşkusu

Balkanlar’da barışın sağlanması konusundaki katkıları dolayısıyla Barış Ödülü ile ödüllendirilmek üzere Bosna Hersek’te bulunan Başbakan Aleksis Çipras ziyaretini yarıda bırakıp acilen Atina’ya döndü. Çipras, “Farklı yerlerde aynı anda çıkan yangınlar kuşku uyandırıyor” dedi.

Bu sabah itibariyle tüm ülkede olağaünstü hal ilan edildi.