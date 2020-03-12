Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan’da ‘corona’dan ilk ölüm

Yunanistan’da corona virüsü nedeniyle 66 yaşında biri hayatını kaybetti.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Yunanistan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, yaşamını yitiren kişinin virüsten etkilendiği sırada başka sağlık sorunlarının da bulunduğu belirtildi. Ayrıca hastanın kısa süre önce İsrail ve Mısır’ı ziyaret ettiği kaydedildi.

Reklam

Yunanistan’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından 90’ndan fazla kişi etkilendi.

Dünya genelinde Covid-19’dan ölen kişi sayısı 4 bin 635’e ulaşırken, vaka sayısı 126 bin 380’e yükseldi.

SON HABERLER

MİT mensubunun cenazesi haberinden tutuklanan gazeteciler: Mesele o değil

CHP’li Utku Çakırözer, MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haberler gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu, Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ile Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Hülya Koçyiğit’in damadına ait şirketin konkordato talebi reddedildi

Turizm sektörünün köklü şirketlerinden Alkoçlar Otelcilik’in konkordato davası olumsuz sonuçlandı. Gerekçe, usule aykırı yapılan bir takım ödemeler. Mahkeme daha önce verdiği tedbir kararını da kaldırınca, şirket hacizlere karşı korumasız duruma geldi. Alkoçlar Otelcilik’in sahibi Ender Alkoçlar aynı zamanda Yeşilçam’ın ünlü ismi Hülya Koçyiğit’in damadı.

İlk ‘corona’ vakasından sonra sağlık, gıda ve perakende hisseleri uçtu

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının teşhisinin ardından Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tüketiciler arasında ürün tedarikine yönelik panik havası için bir neden olmadığını ve ürün stokları açısından gerekli tedbirlerin alındığını belirtirken, perakende ve sağlık sektörü ilişkili hisselerde bugün güçlü alımlar gözleniyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...