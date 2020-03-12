Yunanistan’da ‘corona’dan ilk ölüm

Yunanistan’da corona virüsü nedeniyle 66 yaşında biri hayatını kaybetti.
Yunanistan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, yaşamını yitiren kişinin virüsten etkilendiği sırada başka sağlık sorunlarının da bulunduğu belirtildi. Ayrıca hastanın kısa süre önce İsrail ve Mısır’ı ziyaret ettiği kaydedildi.
Yunanistan’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığından 90’ndan fazla kişi etkilendi.
Dünya genelinde Covid-19’dan ölen kişi sayısı 4 bin 635’e ulaşırken, vaka sayısı 126 bin 380’e yükseldi.