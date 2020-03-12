Yunanistan’da ‘corona’dan ilk ölüm

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının teşhisinin ardından Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tüketiciler arasında ürün tedarikine yönelik panik havası için bir neden olmadığını ve ürün stokları açısından gerekli tedbirlerin alındığını belirtirken, perakende ve sağlık sektörü ilişkili hisselerde bugün güçlü alımlar gözleniyor.