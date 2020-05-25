Yunanistan’da adalara gemi seferleri yeniden başladı

Yunanistan’da Covid-19 salgını nedeniyle askıya alınan adalar ile ana kara arasındaki gemi ulaşımı yeniden başladı.

Fotoğraf: Twitter

Ülkede mart ayında gemi seferleri salgın nedeniyle durdurulmuştu.

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Başbakan Kiryakos Miçotakis, geçen hafta turizm sektörünün 15 Haziran’da başlayacağını duyurmuştu.

1 Temmuz’dan sonra ülkeye girenlerden iki hafta boyunca karantinaya girmesi talep edilmeyecek, salgının yaygın olduğu, vaka sayısı yüksek ülkelerden ise turistler şimdilik kabul edilmeyecek.

Ekonomisinin çeyreğini turizm sektörünün oluşturduğu ülkede salgın kaynaklı can kaybı 171, vaka sayısı ise 2 bin 878.