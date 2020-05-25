Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan’da adalara gemi seferleri yeniden başladı

Yunanistan’da Covid-19 salgını nedeniyle askıya alınan adalar ile ana kara arasındaki gemi ulaşımı yeniden başladı.

Fotoğraf: Twitter

Ülkede mart ayında gemi seferleri salgın nedeniyle durdurulmuştu.

Reklam

Başbakan Kiryakos Miçotakis, geçen hafta turizm sektörünün 15 Haziran’da başlayacağını duyurmuştu.

1 Temmuz’dan sonra ülkeye girenlerden iki hafta boyunca karantinaya girmesi talep edilmeyecek, salgının yaygın olduğu, vaka sayısı yüksek ülkelerden ise turistler şimdilik kabul edilmeyecek.

Ekonomisinin çeyreğini turizm sektörünün oluşturduğu ülkede salgın kaynaklı can kaybı 171, vaka sayısı ise 2 bin 878.

SON HABERLER

Kalın: Turizm haziran ortasında başlayabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Yeni dönemin yeni normal şartlarına uyum sağlamamız gerekiyor” diyerek, turzim sektörünün de haziran ayı ortasında faaliyete geçebileceğini belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...