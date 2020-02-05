Yunanistan’a tekneyle midye kaçıranlara 90 bin lira ceza

Edirne’nin Enez ilçesinde, 280 kilogram midyeyi tekneyle Yunanistan’a götürmek isteyen üç kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Üç kişiye toplam 90 bin lira ceza kesildi.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında üç kişi bulunan fiber tekneyi durdurdu. Teknede, yasadışı yollardan Yunanistan’a götürülmek istenilen 280 kilogram kum midyesi bulundu.
Teknedeki üç kişiye, ‘Su Ürünleri Kanunu’na Muhalefet’ suçundan 30’ar bin liradan toplam 90 bin lira para cezası verildi. Tekneye el konulurken, midyeler denize döküldü.