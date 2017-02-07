Yunanistan’a kaçan askerler Rusya ve Ukrayna’yı da düşünmüş

Darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan’a kaçan sekiz askerin, Ukrayna ve Rusya’ya da gitmeyi düşündüğü ancak Tekirdağ üzerinden Yunanistan’a kaçtıkları belirtildi.

Askerler, kendilerini ‘ordudaki her tür İslamcı kontrole karşı çıkan laik Kemalistler’ diye tanımlamış ve günah keçilerine dönmekten korktuklarını söylemişti.

Dedeağaç’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından ülkeye kaçak girmekten suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılan askerlerin hapis cezası üç ay ertelenmiş, ancak gözaltına tutulmalarına karar vermişti.

İade talebi reddedilen askerlerin halihazırda Yunanistan’a iltica talebi bulunuyor.

‘Darbe sizin yüzünüzden başarısız oldu’

İstanbul başsavcılığının Yunanistan’a gönderdiği iade dosyasındaki bilgilere göre askerlerin kaçışıyla ilgili şu detaylara yer verildi: “Darbe başarısız olunca, darbeci askerler, iki adet Sikorsky ve 1 adet UH-1 tipi helikopteri 66’ncı Zırhlı Mekanize Tugayı’na getirip bıraktıktan sonra 12 kişiyle birlikte bindikleri Sikorsky S 70 marka helikopterle ilk olarak Riva’da bir araziye indi. Burada bir süre telefon görüşmesi yapan darbeciler, daha sonra kaçma planı yapmaya başladı.”

Dört askerin kaçış planına karşı çıktığı belirtilirken, bu askerlerin ifadelerinde, sekiz askerin kendilerine “Darbe zaten sizin yüzünüzden başarısız oldu” dediği aktarıldı.

Rusya ve Ukrayna’yı düşünüp Yunanistan’da karar kılmışlar

Dosyada, kaçma planı yapan askerlerin önce Rusya’yı düşündükleri, ancak daha sonra Türkiye ile aralarının iyi olması nedeniyle Ukrayna’yı konuştukları, ama burada savaş olduğu için iade edilme endişesinden ötürü vazgeçerek Yunanistan’da karar kıldıkları belirtildi.

Sinyal baz istasyonu verilerine göre sekiz asker 16 Temmuz günü 10.40’ta Riva’dan havalanarak, Sarıyer, Çatalca ve Tekirdağ üzerinden Yunanistan’ın Dedeağaç şehrine gittikleri kaydedildi.

‘Tüm yasal haklara sahiptirler’

Söz konusu askerlerin Samandıra Hava Üssü’den kalkış yaparak, 15 Temmuz günü darbe girişimi esnasında İstanbul’da önemli noktalara askeri ve lojistik destek sağladıkları kaydedilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otel basan askerlerle de irtibatlı oldukları ifade edildi.

Şüphelilere atfedilen suçlamanın siyasi ya da askeri olmadığı belirtilen dosyada, Avrupa Sözleşmesi’nin ilgili maddesine atıf yapılarak şu ifadeler kullanıldı: “Bir devlet reisinin veya aile efradından birisinin hayatına kastın siyasi bir suç sayılamayacağı düzenlenmiştir. Şüpheliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukumuzda ön görülen tüm yasal haklara sahiptirler.”