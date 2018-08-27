Yunanistan’a gitmek isteyen 183 sığınmacıya engel

İzmir’de düzenlenen iki operasyonda yasadışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 183 sığınmacı engellendi.
Geçen cumartesi günü saat 08.04’te Çeşme ilçesi Alev Adası açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu ihbarı yapıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler botun olduğu bölgeye giderek Yunanistan’ın Sakız Adası yolundaki 21’i Suriye, 10’u Filistin, 13’ü de Irak uyruklu toplam 44 sığınmacıyı bota aldı.
Neredeyse Afrika’nın tüm ülkelerinden
Ekipler dün saat 01.50’de de Alaçatı Mersinli koyunda üç lastik botta sığınmacıların bulunduğunu tespit etti.
Yine Sakız adasına giden botlarda bulunan, dördü Suriye, ikisi Mısır, beşi Senegal, 55’i Orta Afrika Cumhuriyeti, ikisi Togo, dördü Fildişi Sahili, üçü Mali, 11’i Kongo, 19’u Filistin, ikisi Sierra Leone, 20’si Irak, altısı Yemen, dördü Güney Afrika Cumhuriyeti, ikisi Angola uyruklu toplam 139 sığınmacı engellendi.
İki ayrı operasyonda botlardan alınarak kıyıya çıkarılan 183 sığınmacının kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından, il göç idaresi müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.