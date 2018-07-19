Yunanistan’a geçmeye çalışan üçü çocuk dört kişi Meriç Nehri’nde kayboldu

Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan üçü çocuk dört kişi kayboldu.

DHA’nın haberine göre Meriç Nehri’nden Yunanistan’a geçmeye çalışan kişilerin bulunduğu tekne, bu sabah saatlerinde battı.

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Teknede bulunanlardan beşi karaya kendi imkanlarıyla çıktı. Teknede bulunan bir kadın ve üç çocuk kayboldu.

Teknede bulunanlardan birinin Avusturya’da yaşayan akrabasını araması üzerine olay hakkında Yunan makamlarına Interpol’den de mesaj gönderildi.

Yunanistan’ın Thurios bölgesinde yaşanan olayla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.