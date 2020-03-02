Yunanistan’a geçmek isterken denizde mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı

Lastik botlarla Yunanistan’a geçmek isterken Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından denizin ortasında mahsur bırakılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunan Sahil Güvenlik botlarının birçok sığınmacı botunun hareket etmesine engel olarak, ülkeye giriş yapmak isteyen sığınmacıları uzaklaştırmak için botlarının benzin hortumlarını kestiklerini belirtti.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Deniz yolu ile Yunanistan’a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından orta hatta sürükleniyor, göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olunuyor. Denizin ortasında hareketsiz halde kalan ve olumsuz deniz koşullarında çaresizliğe terk edilen göçmenlere Sahil Güvenlik Teşkilatı olarak el uzatıyoruz, yaşanan tüm gelişmelere rağmen onları yalnızlığa terk etmiyoruz.”