Yunanistan yangınının tanıkları anlatıyor: Denize kaçanlar bile kurtulamadı

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarında önceki gün çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 76’ya yükselirken, kurtulanların anlatımları yangının insanların evinden çıkmasına bile imkan vermeyecek kadar hızlı yayıldığını ortaya koydu. Denize kaçanlar bile boğucu dumanı atlatmak amacıyla çok açılmak zorunda kaldıkları için canlarını kurtaramamış.

‘Dallar ve yıkıntılar yoldaki araçlara düşüyordu’

BBC’ye konuşan Giannis Labropulos, yangın sırasında arabayla Patras’tan Atina’ya seyahat etmekte olduğunu belirterek şunları anlattı: “20 metreden daha uzağı göremiyorduk. Bir anda sıcağı hissetmeye başladık ve yangını gördük. Bunun yaşanıyor olamayacağını düşündüm. Çok korkmuştuk. Atlatıp atlatamayacağımızı bilmiyorduk. Başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Dallar ve yıkıntılar arabaya düşüyordu. Yangının gücü ve sıcaklığın yoğunluğu hayatta bir daha asla deneyimlemek istemeyeceğimiz bir şey.”

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‘Akropol’ün üzerinden dalga dalga büyüdü’

19 yaşındaki öğrenci Olivia Eksarçaku o anları şöyle aktardı:“Çatılardan tek görebildiğimiz dumandı. Akropol’ün üzerinden dalga dalga büyüdüğünü gördük. Annemin yakın bir arkadaşı Voutsa bölgesindeki yazlık evini kaybetti. Yangın nedeniyle ölen iki kişi tanıyorum. Birisi evde öldü. Kadının evden ayrılmak için zamanı yoktu çünkü yangın çok hızlı yayılıyordu.”

‘Denizde kaybolan çok var’

Yangından kaçanların trajedilerine tanık olan İngiliz turist Catherine Hooper şöyle konuştu: “Yangının yayıldığı Pentelicus sıra dağlarının diğer tarafına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktayım. Burada dahi hava kekremsi. Yoğun bir duman Atina’nın üzerinde. Süpermarketler, su dolu kamyonlarla su dağıtıyor. Birçok itfaiye uçağı ve helikopteri üzerimizden uçtu, uçmaya devam ediyor. Yüzlerce kişi denize kaçtı ancak sıcak küller ve uçuşan yıkıntılar birçok kişiyi denizde açılmak zorunda bıraktı. Dalgalar yüksekti ve akıntı insanları Evia Adası’na doğru sürükledi. Bu sabah üç kadın ve bir çocuğun boğulduğunu duydum. Denize gidip kaybolan birçok kişi var. Denizdeki bazı insanlar kurtarılmadan önce dört saat boyunca denizdeydiler. Bu sabah 26 kişi bir tavernada ölü bulundu. Bir annenin kucağında çocuğuyla ölü bulunduğunu duydum.”

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‘İki kadın kollarımda can verdi’

George Vokos ise yangının etkilediği Mati köyünden. İki kişinin kollarında öldüğünü, kendisinin ise şanslı olduğunu söyledi: “Bu, devasa bir felaket. Tanrıya şükürler olsun ki ailem güvende. Güvenlik için denize doğru kaçtık. Yanan iki arabamı kaybettim. Evimin de yarısı yandı. Ancak iki kadın kollarımda can verdi.”